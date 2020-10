Uomini e Donne, Jessica Antonini e Davide Lo Russo dopo la scelta: "Gli ho inviato una Foto in Reggiseno..." (Di martedì 6 ottobre 2020) Jessica Antoni e Davide Lo Russo, dopo la scelta a Uomini e Donne, parlano del loro percorso e della famosa Foto hot che la tronista ha inviato al corteggiatore. Leggi su comingsoon (Di martedì 6 ottobre 2020)Antoni eLola, parlano del loro percorso e della famosahot che la tronista haal corteggiatore.

trash_italiano : Chiedo gentilmente alla Fascino PGT e alla redazione di Uomini e Donne di organizzare al più presto una sfilata. Gr… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Viminale : Solidarietà del ministro #Lamorgese agli operatori di #polizia aggrediti e feriti durante servizi di prevenzione e… - Marius58673695 : #'Piero Angela' In epoca di Gfvip e uomini e vacche (ops donne), ci vorrebbero più persone come lui... - Alessandro_Lesa : Che palle ‘ste categorie “ai veri uomini piace questo, le donne libere vogliono quest’altro” Ma non rompete il caz… -