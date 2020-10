Startup Competition, call internazionale: progetti entro il 15 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) La Startup Competition del progetto H2020 Clic (Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse) è stata presentata on line sui canali Facebook e YouTube. L’iniziativa costituisce un’azione chiave del progetto Clic, coordinata dall’Istituto di ricerca per l’innovazione e i servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche, diretto da Massimo Clemente, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e il supporto della piattaforma Semed (Startup Europe Mediterranean), sviluppata dal partner Clic FacilityLive. Gli speaker internazionali hanno presentato le opportunità offerte alle Startup e agli innovatori, tra cui la possibilità di entrare nel network Startup Europe Mediterranean), la piattaforma di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 ottobre 2020) Ladel progetto H2020 Clic (Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse) è stata presentata on line sui canali Facebook e YouTube. L’iniziativa costituisce un’azione chiave del progetto Clic, coordinata dall’Istituto di ricerca per l’innovazione e i servizi per lo sviluppo del Consiglio nazionale delle ricerche, diretto da Massimo Clemente, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e il supporto della piattaforma Semed (Europe Mediterranean), sviluppata dal partner Clic FacilityLive. Gli speaker internazionali hanno presentato le opportunità offerte allee agli innovatori, tra cui la possibilità di entrare nel networkEurope Mediterranean), la piattaforma di ...

La Startup Competition del progetto H2020 Clic (Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse) è stata presentata on line sui canali Facebook e YouTube. L’iniziativa costi ...

Imprese:Napoli; al via iniziativa per sviluppo nuove aziende

Sostenere la crescita delle nuove aziende: è l'obiettivo principale della Startup Competition prevista dal progetto H2020 CLIC (Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reu ...

