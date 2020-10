Speranza: 'Nel nuovo Dpcm stretta sulle mascherine ma nessuna chiusura' (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la riunione tra il governo e le Regioni, l'Anci e l'Upi sull'emergenza Covid, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Salute Roberto Speranza ha informato che domani, dopo l'... Leggi su globalist (Di martedì 6 ottobre 2020) Durante la riunione tra il governo e le Regioni, l'Anci e l'Upi sull'emergenza Covid, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Salute Robertoha informato che domani, dopo l'...

Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - Pontifex_it : San Michele, aiutaci nella lotta, in cui si combatte per la salvezza. San Gabriele, portaci la buona notizia che Ge… - Ambtedesco : Marzabotto, Monte Sole: questi luoghi sono diventati il triste simbolo dei crimini commessi da soldati tedeschi in… - fisco24_info : Coronavirus, Speranza: «Mascherina anche all’aperto, divieto di assembramenti. Nessuna realtà è fuori dai rischi»:… - SorryNs : RT @DavelloStefano: Nel nuovo #Dpcm, come indicato da #Speranza, si imporrà l’obbligo della mascherina all’aperto nonché l’estensione dello… -