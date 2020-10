Sinner-Nadal: quarto di finale di fuoco (Di martedì 6 ottobre 2020) Roland Garros oggi si gioca una partita incredibile: Sinner-Nadal. I due hanno già preparato e armato i loro cannoni. A Parigi Sinner-Nadal le racchettate sono pronte Il giovane tennista italiano affronta ai quarti il campione in carica e vincitore di dodici delle ultime quindici edizioni: Rafa Nadal, probabilmente il giocatore più forte di sempre su terra rossa. Jannik Sinner, appena diciannovenne, giocherà questa sera alle 17.30 contro Rafa Nadal, numero due del ranking mondiale ATP e vincitore di diciannove tornei del Grande Slam. Questi quarti sono una manna per il tennis italiano Sinner se li è meritati tutti questi quarti, visto che ha preso a pallate tutti. Quindi batterlo in questo match del Roland ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 ottobre 2020) Roland Garros oggi si gioca una partita incredibile:. I due hanno già preparato e armato i loro cannoni. A Parigile racchettate sono pronte Il giovane tennista italiano affronta ai quarti il campione in carica e vincitore di dodici delle ultime quindici edizioni: Rafa, probabilmente il giocatore più forte di sempre su terra rossa. Jannik, appena diciannovenne, giocherà questa sera alle 17.30 contro Rafa, numero due del ranking mondiale ATP e vincitore di diciannove tornei del Grande Slam. Questi quarti sono una manna per il tennis italianose li è meritati tutti questi quarti, visto che ha preso a pallate tutti. Quindi batterlo in questo match del Roland ...

WeAreTennisITA : QUARTI DI MERAVIGLIA ?? Sinner non ha voglia di aspettare: surclassa Zverev e raggiunge i suoi primi quarti Slam al… - FBiasin : Nel tardo pomeriggio un ragazzo italiano di 19 anni sfida il più grande terraiolo di sempre. Uno si chiama #Sinner… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROLAND GARROS, SINNER AI QUARTI CONTRO NADAL BATTUTO IL TEDESCO ZVEREV IN 4 SET (6-3, 6-3, 4-6, 6-… - Direttaofficial : #Tennis ?? Oggi si fa il tifo. Trevisan e Sinner impegnati nei quarti di finale a Parigi. Per l'altoatesino l'avvers… - Pannaacida_ : Sarà difficile, forse impossibile ma Sinner ha già vinto. #Sinner #RolandGarros #Nadal -