Serie D girone B: due in testa e domani giocano in otto (Di martedì 6 ottobre 2020) Photo credit: A.C. Crema 1908Nel girone B della Serie D dopo due giornate di campionato, Crema e Caravaggio comandano la classifica a punteggio pieno. domani pomeriggio, tuttavia, scenderanno in campo ottosquadre, per recuperare la prima giornata e tra queste c’è il Seregno… Due capolista, ma… Nel secondo raggruppamento della Serie D dopo i primi 180 minuti della stagione, in cima alla graduatoria troviamo due squadre con sei punti. Parliamo del Crema di mister Dossena e del Caravaggio di Terletti. La prima ha trovato il modo di battere prima il NibbionOggiono in casa per 3-1 e domenica scorsa, in trasferta, la Vis Nova Giussano con una “manita” perfetta. L’altra, invece, prima ha superato il Pontisola e poi il Sona fuori casa, in entrambe i casi con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Photo credit: A.C. Crema 1908NelB dellaD dopo due giornate di campionato, Crema e Caravaggio comandano la classifica a punteggio pieno.pomeriggio, tuttavia, scenderanno in camposquadre, per recuperare la prima giornata e tra queste c’è il Seregno… Due capolista, ma… Nel secondo raggruppamento dellaD dopo i primi 180 minuti della stagione, in cima alla graduatoria troviamo due squadre con sei punti. Parliamo del Crema di mister Dossena e del Caravaggio di Terletti. La prima ha trovato il modo di battere prima il NibbionOggiono in casa per 3-1 e domenica scorsa, in trasferta, la Vis Nova Giussano con una “manita” perfetta. L’altra, invece, prima ha superato il Pontisola e poi il Sona fuori casa, in entrambe i casi con ...

marioconver : RT @marioconver: E la Juventus fa sempre un buon percorso in Champions League da tempo per dare un cuarto posto a la Serie A e questi tutti… - marioconver : E la Juventus fa sempre un buon percorso in Champions League da tempo per dare un cuarto posto a la Serie A e quest… - ostiamare1945 : CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D, GIRONE E OSTIAMARE-CALCIO FLAMINIA - Domenica 11 Ottobre, ore 15 A PORTE CHIUSE.… - SvSport1 : Calcio. Serie D girone A. 3^ giornata, le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale - blogsicilia : Serie C - Girone C, il programma della 3ª giornata infrasettimanale - -