Serie A2F | Girone Est | risultati 3a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sempre più avvincente anche il campionato diA2 femminile, con conferme e squadre che ancora devono trovare la giusta quadra. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come sono andati tutti gli incontri per la . Photo Credit: Cutrofiano Volley Facebook Official AccountVolley,A2F,Est:3aCuore Di Mamma Cutrofiano – Megabox Vallefoglia = 3 – 0 (25-22; 25-18; 25-22) Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Cda Talmassons = 1 – 3 (15-25; 27-25; 18-25; 21-25) Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato = 3 – 1 (25-17; 25-16; 14-25; 25-17) Itas Città Fiera Martignacco – Omag S.Giov. In Marignano = 2 – 3 (25-21;28-26; 28-30; 17-25; 12-15) La classifica CUORE DI MAMMA ...