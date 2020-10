Rennes, Rugani: "Ho scelto la Ligue 1 su consiglio di Buffon" (Di martedì 6 ottobre 2020) PARIGI, Francia, - Daniele Rugani si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il difensore ex Juventus, da quest'anno in forza al Rennes , con il quale parteciperà anche alla prossima Champions League, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) PARIGI, Francia, - Danielesi presenta ai suoi nuovi tifosi. Il difensore ex Juventus, da quest'anno in forza al, con il quale parteciperà anche alla prossima Champions League, ha ...

romeoagresti : Accordo tra #Juventus e #Rennes per #Rugani: prestito oneroso da 1.5 milioni e ingaggio interamente pagato dai fran… - ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE. Come ogni anno parte un’asta milionaria per Rugani. Lo vogliono tutti, specie in Premier. Pers… - romeoagresti : #Rugani è arrivato a #Rennes, oggi le visite mediche // Rugani has arrived in Rennes, today he’ll undergo medical t… - sportli26181512 : Rennes, Rugani: 'Ho scelto la #Ligue1 su consiglio di Buffon': Il difensore azzurro è il colpo da novanta per la di… - TUTTOJUVE_COM : Rugani si presenta al Rennes: 'Volevo essere di nuovo importante. Buffon e Rabiot mi hanno convinto ad accettare la… -