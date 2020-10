(Di martedì 6 ottobre 2020) Ne abbiamo parlato anche ieri, TheDilemma ha più di un paio di cose che non funzionano: ma almeno ci sono dei consigli praticabili su come modificare i nostri comportamenti

ilpost : Regole paranoiche per sopravvivere ai social network - AnnaMariaCastel : RT @gattotattoo: @PatriziaRametta @Musumeci_Staff @matteosalvinimi @borghi_claudio @antonio_bordin @valy_s @simo6608 @LucaSucci @PonytaEle… - RudyZoia : RT @gattotattoo: @PatriziaRametta @Musumeci_Staff @matteosalvinimi @borghi_claudio @antonio_bordin @valy_s @simo6608 @LucaSucci @PonytaEle… -

Ultime Notizie dalla rete : Regole paranoiche

Il Post

Ne abbiamo parlato anche ieri, The Social Dilemma ha più di un paio di cose che non funzionano: ma almeno ci sono dei consigli praticabili su come modificare i nostri comportamenti ...È finito il tempo dell’ “Andrà tutto bene”: non lo sappiamo come andrà, possiamo solo fare ipotesi e seguire l’andamento della pandemia. Gli effetti impattano la salute fisica, la salute economica, la ...