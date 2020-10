PS5 e DualSense: 'i trigger adattivi sono perfetti per illustrare interazioni complesse con gli oggetti' (Di martedì 6 ottobre 2020) Sebbene PS5 abbia una potenza di calcolo inferiore rispetto a Xbox Series X, la console next-gen di Sony offre altri vantaggi come la tecnologia audio Tempest e un controller completamente ridisegnato che ha abbandonato il marchio DualShock per diventare DualSense.In molti credono che le capacità uniche del controller DualSense potrebbero rivelarsi il vero asso nella manica di PS5 una volta che sarà nelle mani dei giocatori. Sia il feedback tattile che i trigger adattivi sono stati ampiamente elogiati dai produttori di giochi proprietari e di terze parti, in particolare per la maggiore immersione che forniscono.In un'intervista di Wccftech con Starward Industries, lo studio indipendente formato da ex CD PROJEKT RED e veterani di Techland al lavoro su The Invincible, è stato chiesto ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Sebbene PS5 abbia una potenza di calcolo inferiore rispetto a Xbox Series X, la console next-gen di Sony offre altri vantaggi come la tecnologia audio Tempest e un controller completamente ridisegnato che ha abbandonato il marchio DualShock per diventare.In molti credono che le capacità uniche del controllerpotrebbero rivelarsi il vero asso nella manica di PS5 una volta che sarà nelle mani dei giocatori. Sia il feedback tattile che istati ampiamente elogiati dai produttori di giochi proprietari e di terze parti, in particolare per la maggiore immersione che forniscono.In un'intervista di Wccftech con Starward Industries, lo studio indipendente formato da ex CD PROJEKT RED e veterani di Techland al lavoro su The Invincible, è stato chiesto ...

