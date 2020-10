Nuovo Dpcm: quando entra in vigore e quali misure adotterà (Di martedì 6 ottobre 2020) Obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutto il Paese e la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio: questi i punti focali del prossimo Dpcm, che verrà presentato questa sera alle 20.30 al Consiglio dei ministri entrando in vigore da domani, mercoledì 7 ottobre. Il Nuovo Decreto del Presidente del Consiglio varerà quindi nuove misure anti contagio per contenere la cosiddetta ‘seconda ondata’. Non sono previste chiusure anticipati di locali come bar e ristoranti come inizialmente previsto, anche se in tal senso possono operare singolarmente le Regioni. Come ha già fatto ad esempio la Campania, che ha disposto la chiusura anticipata, alle 23, di bar e ristoranti durante la settimana, allungando l’orario di chiusura a mezzanotte ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 ottobre 2020) Obbligo di indossare le mascherine all’aperto in tutto il Paese e la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio: questi i punti focali del prossimo, che verrà presentato questa sera alle 20.30 al Consiglio dei ministrindo inda domani, mercoledì 7 ottobre. IlDecreto del Presidente del Consiglio varerà quindi nuoveanti contagio per contenere la cosiddetta ‘seconda ondata’. Non sono previste chiusure anticipati di locali come bar e ristoranti come inizialmente previsto, anche se in tal senso possono operare singolarmente le Regioni. Come ha già fatto ad esempio la Campania, che ha disposto la chiusura anticipata, alle 23, di bar e ristoranti durante la settimana, allungando l’orario di chiusura a mezzanotte ...

