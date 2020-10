Nintendo Switch potrebbe essere la prima console che 'durerà per sempre' (Di martedì 6 ottobre 2020) Nintendo sta vivendo uno dei periodi di maggior successo della sua storia, con quote in aumento del 30% nel 2020 registrando così un record storico, almeno secondo quanto riportato da Bloomberg. Tuttavia, la pubblicazione rileva che molti investitori ritengono che il proprietario della piattaforma potrebbe godere di una crescita ancora maggiore se si liberasse dal ciclo della console, che in genere lo vede reimpostare la sua base di utenti ogni 5-6 anni.Proprio come l'iPhone, le nuove versioni di Switch potrebbero essere retrocompatibili con tutti i giochi pubblicati finora, diventando più potenti e aggiungendo funzionalità aggiuntive. "Con ogni generazione di console, la base di installazione si azzera e il loro potere di guadagno sostanzialmente ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020)sta vivendo uno dei periodi di maggior successo della sua storia, con quote in aumento del 30% nel 2020 registrando così un record storico, almeno secondo quanto riportato da Bloomberg. Tuttavia, la pubblicazione rileva che molti investitori ritengono che il proprietario della piattaformagodere di una crescita ancora maggiore se si liberasse dal ciclo della, che in genere lo vede reimpostare la sua base di utenti ogni 5-6 anni.Proprio come l'iPhone, le nuove versioni diroretrocompatibili con tutti i giochi pubblicati finora, diventando più potenti e aggiungendo funzionalità aggiuntive. "Con ogni generazione di, la base di installazione si azzera e il loro potere di guadagno sostanzialmente ...

