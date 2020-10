Mercatini di Natale sì o no? I commercianti sulle spine. Ma lo stop può diventare un’opportunità (Di martedì 6 ottobre 2020) Sui Mercatini di Natale, nel primo Avvento post-covidico, s’è appena aperta, soprattutto nel mondo nord-europeo, una riflessione profonda. Si è fatto notare, per un singolare plauso al divieto di tenere i principali Mercatini natalizi in Germania, il cardinale di Colonia, Rainer Maria Woelki, che pure è considerato un elemento moderato e tradizionalista tra i vescovi tedeschi e ha da guidare una diocesi di prim’ordine, con tanto di cattedrale tra le più belle del mondo, che risultava essere, fino a ieri, l’attrazione tedesca più gettonata (sei milioni di visitatori all’anno, cifra record anche su scala europea, dopo il Louvre, il bazar di Istanbul e San Pietro a Roma). Rainer Maria Woelki ha spiegato piatto piatto che questo provvedimento di chiusura dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Suidi, nel primo Avvento post-covidico, s’è appena aperta, soprattutto nel mondo nord-europeo, una riflessione profonda. Si è fatto notare, per un singolare plauso al divieto di tenere i principalinatalizi in Germania, il cardinale di Colonia, Rainer Maria Woelki, che pure è considerato un elemento moderato e tradizionalista tra i vescovi tedeschi e ha da guidare una diocesi di prim’ordine, con tanto di cattedrale tra le più belle del mondo, che risultava essere, fino a ieri, l’attrazione tedesca più gettonata (sei milioni di visitatori all’anno, cifra record anche su scala europea, dopo il Louvre, il bazar di Istanbul e San Pietro a Roma). Rainer Maria Woelki ha spiegato piatto piatto che questo provvedimento di chiusura dei ...

clikservernet : Mercatini di Natale sì o no? I commercianti sulle spine. Ma lo stop può diventare un’opportunità - Noovyis : (Mercatini di Natale sì o no? I commercianti sulle spine. Ma lo stop può diventare un’opportunità) Playhitmusic - - ilfattoblog : Mercatini di Natale sì o no? I commercianti sulle spine. Ma lo stop può diventare un’opportunità - leviedelnord : STOCCOLMA: SANTA LUCIA ED IL NATALE Partenza garantita, viaggio di gruppo info: - tax_tweet : “Salviamo i mercatini di Natale”, l'Italia nella coalizione europea per evitare stop alle bancarelle -

Ultime Notizie dalla rete : Mercatini Natale Mercatini di Natale a Trento oggi la scelta fra Apt e Carollo e lui denuncia: «sono incompatibili» l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Solara Garden: Un Natale che fa sognare!

L’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa va in scena nella Capitale con la XVIII Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal ...

Gromo, torna la Casa Bergamasca di Babbo Natale

Da sabato 21 novembre torna la Casa Bergamasca di Babbo Natale nell'incantevole borgo di Gromo, precisamente negli spazi del palazzo trecentesco palazzo Scacchi Filisetti. L'allestimento da parte dell ...

L’atmosfera dei Mercatini Natalizi del Nord Europa va in scena nella Capitale con la XVIII Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara Garden Center. Un progetto unico che dal 2002 ricrea a Casal ...Da sabato 21 novembre torna la Casa Bergamasca di Babbo Natale nell'incantevole borgo di Gromo, precisamente negli spazi del palazzo trecentesco palazzo Scacchi Filisetti. L'allestimento da parte dell ...