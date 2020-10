Mascherine all'aperto obbligatorie in tutta Italia: l'annuncio di Speranza (Di martedì 6 ottobre 2020) "E' sotto gli occhi di tutto che il quadro internazionale e nazionale segnali una mutazione di fase rispetto ai mesi passati; nel mondo i contagiati superano 35 milioni con oltre 1 milione di decessi, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) "E' sotto gli occhi di tutto che il quadro internazionale e nazionale segnali una mutazione di fase rispetto ai mesi passati; nel mondo i contagiati superano 35 milioni con oltre 1 milione di decessi, ...

“Abbiamo abbassato la fascia della fragilità e quindi sarà gratis dai 60 anni in poi”, ha dichiarato, “L’idea che scarseggino in farmacia ha spaventato ma siamo solo all’inizio, i vaccini ci sono e si ...

Decreto chiusura alle 23 e mascherina all'aperto: tutto sulle novità del 7 ottobre

