Luperini è del Palermo | una volata dal 23 settembre

(Di martedì 6 ottobre 2020) Gregoriosarà un nuovo centrocampista del, un rinforzo importante per la Serie C. Ve ne avevamo parlato a sorpresa il 23, quandoera accostato solo a un club di Serie B. Invece aveva scelto il, pronto con un contratto triennale.sta ultimando le visite, l’annuncio è in arrivo. Un colpo di spessore per le ambizioni rosanero. Foto: sito Trapani L'articoloè del: unadal 23proviene da Alfredo Pedullà.

GiusvaPulejo : RT @bennygiardina: Luperini è praticamente un nuovo giocatore del #Palermo e Felice Evacuo è andato al #Catanzaro. Gli altri si trasferiran… - bennygiardina : Luperini è praticamente un nuovo giocatore del #Palermo e Felice Evacuo è andato al #Catanzaro. Gli altri si trasferiranno a breve. - ILOVEPACALCIO : UFFICIALE: svincolati tutti i calciatori del #Trapani Oltre #Luperini, altre occasioni per il #Palermo? ???? - tifosipalermoit : Poche ore dopo la chiusura del mercato, il Palermo piazza un colpo a centrocampo - ILOVEPACALCIO : Repubblica: “#Palermo, shopping granata. Con #Luperini arriva anche #DelPrete?” - Ilovepalermocalcio -

Nuovo colpo a centrocampo per il Palermo, club tornato nei professionisti con la promozione in Lega Pro, dove milita nel girone C in questa stagione. I ...Si è chiuso senza botti il mercato del Palermo . Alle 20 il gong di chiusura con il club rosanero che in entrata non ha perfezionato altri acquisti. Il radar ...