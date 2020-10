iPhone 12, data di presentazione ufficiale | Quando esce e come sarà (Di martedì 6 ottobre 2020) Apple ha comunicato la data di presentazione ufficiale del prossimo evento, in cui dovrebbero essere svelati gli iPhone 12 L’attesa è finalmente terminata. Apple ha inviato gli inviti per l’evento che avverrà tra soli 7 giorni. La data di presentazione è stata fissata al 13 ottobre alle 19, orario italiano. Osservando la locandina dell’invito si … L'articolo iPhone 12, data di presentazione ufficiale Quando esce e come sarà proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020) Apple ha comunicato ladidel prossimo evento, in cui dovrebbero essere svelati gli12 L’attesa è finalmente terminata. Apple ha inviato gli inviti per l’evento che avverrà tra soli 7 giorni. Ladiè stata fissata al 13 ottobre alle 19, orario italiano. Osservando la locandina dell’invito si … L'articolo12,disarà proviene da YesLife.it.

Corriere : Ecco quando arriva iPhone 12: la data della presentazione Apple e tutte le indiscrezioni - setteBIT : Tutto uguale, come x l’evento di settembre - Diukvalanga : RT @AppleZein: iPhone 12: Apple ANNUNCIA la DATA dell’Apple Event - RoccoChiarenza : RT @androidworldit: La data ufficiale è stata comunicata da Apple in questi ultimi minuti. Avranno qualche novità di rilievo? O vi aspettat… - androidworldit : La data ufficiale è stata comunicata da Apple in questi ultimi minuti. Avranno qualche novità di rilievo? O vi aspe… -