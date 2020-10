In cerca di respiro, una campagna per l’asma grave (Di martedì 6 ottobre 2020) Colpisce da 5 a 10 persone su cento con l’asma, toglie il respiro e spesso porta al ricovero in pronto soccorso. È questo l’identikit dell’asma severa, che va soprattutto riconosciuta e affrontata per tempo, insieme agli specialisti. Oggi infatti esistono le armi terapeutiche per “cucire” addosso a ogni persona la giusta terapia. Per ricordare tutto questo, parte la campagna di sensibilizzazione “Dottore ho l’asma. È grave?” promossa da AAIITO – Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali, patrocinata da Federasma ed Allergie Onlus, in collaborazione con l’Associazione Asma grave e Respiriamo insieme. Colpiti i giovani, e non solo “La nostra iniziativa – spiega Antonino Musarra, Past ... Leggi su dilei (Di martedì 6 ottobre 2020) Colpisce da 5 a 10 persone su cento con l’asma, toglie ile spesso porta al ricovero in pronto soccorso. &E; questo l’identikit dell’asma severa, che va soprattutto riconosciuta e affrontata per tempo, insieme agli specialisti. Oggi infatti esistono le armi terapeutiche per “cucire” addosso a ogni persona la giusta terapia. Per ricordare tutto questo, parte ladi sensibilizzazione “Dottore ho l’asma. &E?” promossa da AAIITO – Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali, patrocinata da Federasma ed Allergie Onlus, in collaborazione con l’Associazione Asmae Respiriamo insieme. Colpiti i giovani, e non solo “La nostra iniziativa – spiega Antonino Musarra, Past ...

