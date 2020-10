Il Coronavirus si trasmette col sesso? (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 si trasmette per via sessuale? “Non direttamente, almeno secondo le evidenze ad oggi disponibili. Tuttavia, il contatto ravvicinato può essere un rischio”. Ad analizzare la questione è Dottoremaeveroche, il sito anti fake news della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), con una scheda a cura di Salvo Di Grazia, ginecologo e divulgatore scientifico (suo il sito Medbunker). Che fare allora? Il consiglio dei dottori anti-bufale è quello di evitare rapporti sessuali con le persone, anche partner stabili, sintomatiche e osservare le normali regole di igiene. “Anche se fluidi biologici, come il liquido seminale, possono risultare positivi alla presenza del virus, non sembra che quella sessuale possa essere una via di trasmissione diretta del Sars-CoV-2, causa di Covid-19. I rapporti sessuali, però, possono ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Covid-19 siper via sessuale? “Non direttamente, almeno secondo le evidenze ad oggi disponibili. Tuttavia, il contatto ravvicinato può essere un rischio”. Ad analizzare la questione è Dottoremaeveroche, il sito anti fake news della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), con una scheda a cura di Salvo Di Grazia, ginecologo e divulgatore scientifico (suo il sito Medbunker). Che fare allora? Il consiglio dei dottori anti-bufale è quello di evitare rapporti sessuali con le persone, anche partner stabili, sintomatiche e osservare le normali regole di igiene. “Anche se fluidi biologici, come il liquido seminale, possono risultare positivi alla presenza del virus, non sembra che quella sessuale possa essere una via di trasmissione diretta del Sars-CoV-2, causa di Covid-19. I rapporti sessuali, però, possono ...

fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - TassoOfficial : Covid-19, un gruppo di scienziati americani insiste: 'Il virus si trasmette nell'aria' Con una lettera pubblicata s… - notizieit : Coronavirus: si trasmette col sesso? La risposta dei dottori anti… - generacomplotti : #fakeNews Cruciani ha detto che il #Coronavirus non fa parte di una strategia del potere oligarchico per farci sape… - notizieit : Covid-19: è possibile anche la trasmissione aerea del virus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus trasmette Il coronavirus si trasmette anche per via aerea: lo confermano le nuove linee guida dei CDC Scienze Fanpage Coronavirus: si trasmette col sesso? La risposta dei dottori anti-bufale

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Covid-19 si trasmette per via sessuale? "Non direttamente, almeno secondo le evidenze ad oggi disponibili. Tuttavia, il contatto ravvicinato può essere un rischio". A ...

Marino, Colizza sulla ‘non Sagra’: “Eventi di alto livello qualitativo. La prosecuzione numerica rimane”

Si sono svolti nel weekend gli appuntamenti a Marino in luogo della 96esima Sagra dell’Uva, che non ha potuto tenersi a causa dell’emergenza coronavirus. Appuntamenti che, tra concerti, convegni e rap ...

Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Covid-19 si trasmette per via sessuale? "Non direttamente, almeno secondo le evidenze ad oggi disponibili. Tuttavia, il contatto ravvicinato può essere un rischio". A ...Si sono svolti nel weekend gli appuntamenti a Marino in luogo della 96esima Sagra dell’Uva, che non ha potuto tenersi a causa dell’emergenza coronavirus. Appuntamenti che, tra concerti, convegni e rap ...