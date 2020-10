GF Vip, Tommaso Zorzi in lacrime: quello che succede in diretta lo fa crollare (Di martedì 6 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è stato uno dei grandi protagonisti della settima puntata del GF Vip. Anche a inizio diretta, quando Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al “caso” Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice, nel corso della passata settimana, si è confidata con Matilde Brandi e con Dayane Mello e durante questa conversazione, ha dichiarato che Massimiliano, suo ex, è gay. E quando è andata in onda con tanto di sottotitoli immediatamente la Del Vesco ha smentito. Adua ha detto di non aver mai pronunciato quelle parole ma non ha convinto proprio tutti. Poi il colpo di scena con la rivelazione di Tommaso, che ha poi avuto una forte discussione con la coinquilina. Zorzi ha confessato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020)è stato uno dei grandi protagonisti della settima puntata del GF Vip. Anche a inizio, quando Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al “caso” Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice, nel corso della passata settimana, si è confidata con Matilde Brandi e con Dayane Mello e durante questa conversazione, ha dichiarato che Massimiliano, suo ex, è gay. E quando è andata in onda con tanto di sottotitoli immediatamente la Del Vesco ha smentito. Adua ha detto di non aver mai pronunciato quelle parole ma non ha convinto proprio tutti. Poi il colpo di scena con la rivelazione di, che ha poi avuto una forte discussione con la coinquilina.ha confessato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli avrebbe ...

