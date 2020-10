Gesesa | guasto improvviso | acqua a rischio in tutta la Valle Vitulanese

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa di un, si potrá verificare discontinuitá nell’erogazione del servizio idrico, in tutti i comuni delladalle ore 21.30 di questa sera, perla notte e fino alle prime ore di domani mattina. “Ricordiamo che per Emergenze e Guasti é sempre attivo h24 il numero verde gratuito sia da tel.fisso che da cellulare 800 51 17 17”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

GESESA_BN : A causa di un guasto improvviso in via Gran Potenza del Comune di Benevento, si potranno verificare disservizi nel…

NTR24

