Germania | ordini industria oltre attese in agosto

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – Crescono gli ordinativi all’inad, superando anche le aspettative del mercato. Secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un aumento degli ordinativi del 4,5% dopo il +3,3% del mese precedente (rivisto da un preliminare +2,8%). Le stime di consensus erano per una frenata della crescita a 2,6%. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, gli ordinativi risultano ancora in calo del 2,2% rispetto al -6,9% rilevato a luglio. Nel dettaglio, glidomestici sono saliti dell’1,7%, mentre quelli esteri hanno registrato una crescita del 6,5%.

