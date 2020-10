False fatture, indagati i patron di Made in Sud (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avrebbero emesso fatture False e così si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del quartiere collinare del Vomero. In nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura di Napoli a carico di altrettante persone che lavorano nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti i patron della trasmissione televisiva “Made in Sud”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Avrebbero emessoe così si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del quartiere collinare del Vomero. In nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli sta eseguendo otto decreti di perquisizioni disposti dalla Procura di Napoli a carico di altrettante persone che lavorano nel settore della produzione di spettacoli teatrali e televisivi tra le quali figurano anche i noti imprenditori Ferdinando Mormone e Mario Esposito, ritenuti idella trasmissione televisiva “in Sud”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture false si sarebbero procurati il denaro per rilevare le quote della società Teatro Cilea srl, che gestisce il noto teatro napoletano del Vomero. Il nucleo ...

