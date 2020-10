Covid: nuovo picco in Gb, 14.500 casi in 24 ore (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 06 OTT - Ancora un brusco aumento dei contagi da coronavirus nel Regno Unito. Le autorità, riferisce Sky, hanno registrato 14.542 nuovi casi in 24 ore, circa 2.000 in più rispetto al ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 06 OTT - Ancora un brusco aumento dei contagi da coronavirus nel Regno Unito. Le autorità, riferisce Sky, hanno registrato 14.542 nuoviin 24 ore, circa 2.000 in più rispetto al ...

Agenzia_Ansa : #Gualtieri: 'No a nuovi #lockdown'. Nel nuovo dpcm misure come le mascherine obbligatorie anche all'aperto e le chi… - Agenzia_Ansa : #Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste… - IlContiAndrea : Nel nuovo #Dpcm obbligo delle mascherine all’aperto con inasprimento delle multe mentre il Governo comunica che “no… - TgrRai : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte. Inaugurato il nuovo ospedale #covid all'Oftalmico di Torino, al posto di quello allestito alle O… - ettoreandenna : @dottnoce @marco_gervasoni Sara' perche' cosi si ammaleranno piu' tanti anziani e magari qualcuno ci lasciera'.Ed e… -