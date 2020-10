Coronavirus | 2 677 nuovi contagi con quasi 100mila tamponi I ricoverati sono 138 in più | ma calano quelli in intensiva | -4 28 le vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tornano a crescere, con il maggior numero dieffettuati, le persone risultate positive alnelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute,2.677 le nuove infezioni, a fronte dei 2.257 di ieri, ma con 40mila test in più:infatti 99.742 contro i 60.241 di ieri. Il numero complessivo dei casi dall’inizio della pandemia sale così a 330.263, mentre si contano altre 28nell’ultima giornata, dato che fa salire il totale a 36.030. Cresce però anche il numero dei guariti:1.418 da ieri, con il totale dall’inizio della pandemia che sale così a 234.099. Insufficienti, però, per l’inversione di marcia in cui sperano i medici degli ospedali italiani per limitare ...