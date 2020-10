Convalidato fermo del complice del 17enne ucciso durante una rapina a Napoli: “Agenti hanno sparato senza qualificarsi” (Di martedì 6 ottobre 2020) NAPOLI – Convalidato l’arresto di Ciro De Tommaso, il 18enne autore della rapina, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Napoli, durante la quale ha perso la vita il 17enne Luigi Caiafa. Il Gip del tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. De Tommaso, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, è figlio di Gennaro De Tommaso, collaboratore di giustizia ed ex capo ultrà del Napoli noto come Genny “la carogna”. COMPLICE 17ENNE UCCISO: “AGENTI HANNO SPARATO SENZA QUALIFICARSI” Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) NAPOLI – Convalidato l’arresto di Ciro De Tommaso, il 18enne autore della rapina, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Napoli, durante la quale ha perso la vita il 17enne Luigi Caiafa. Il Gip del tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. De Tommaso, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, è figlio di Gennaro De Tommaso, collaboratore di giustizia ed ex capo ultrà del Napoli noto come Genny “la carogna”. COMPLICE 17ENNE UCCISO: “AGENTI HANNO SPARATO SENZA QUALIFICARSI”

