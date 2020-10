Continua il maltempo, allerta gialla in sei Regioni (Di martedì 6 ottobre 2020) allerta gialla per il maltempo in sei Regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. Altre due vittime lunedì in Liguria, che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 ottobre 2020)per ilin sei: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto. Altre due vittime lunedì in Liguria, che insieme al Piemonte chiede lo stato di calamità. ...

Il maltempo continua ad uccidere. Altri quattro morti ieri in Liguria. Due cadaveri sono stati trovati spiaggiati a Sanremo, probabilmente trascinati in mare dai fiumi della Costa Azzurra. Due operai ...

MALTEMPO IN PIEMONTE E LOMBARDIA - Gravi danni alle coltivazioni di riso

Anche la rete irrigua ha subito forti danni, il cui ripristino è fondamentale non solo per la futura coltivazione, ma anche per continuare a svolgere quella funzione di regimazione delle acque in ...

