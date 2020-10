Cava a Fossa delle Nevi | Lombardi incalza l’amministrazione Riccio

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Renato, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Sant’Agata de’ Goti. “In data 28 settembre avevo presentato, come capogruppo consiliare del Partito Democratico, una richiesta urgente al sindaco Salvatoreper conoscere “in relazione al contenzioso e azioni in essere ed eventualmente da intraprendersi in merito alla sciagurata ipotesi di attivazione in Località̀in Durazzano, in confine con il nostro territorio comunale, di una nuova attività̀ estrattiva di calcare in zona di riserva regionale del PRAE” quale fosse la posizione dell’amministrazionee quali le iniziative che si volevano intraprendere a tutela del ...