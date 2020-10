Catania, Raffaele: “Con la Juve Stabia sarà una partita anomala. Mercato? Ci serve qualcosa” (Di martedì 6 ottobre 2020) Peppe Raffaele tecnico del Catania ha presentato la sfida di domani con la Juve Stabia in sala stampa. Queste le dichiarazioni più importanti: "Domani sarà una partita anomala visto che è stata preparata in un giorno ma sono tranquillo dei miei ragazzi dopo la buona prestazione di Monopoli. Siamo due squadre propositive e magari ne verrà fuori una bella partita aperta domani sera. Noi dobbiamo fare meglio sugli esterni per avere maggiori rifornimenti per le punte. Mercato? Ci guarderemo attorno dopo la partita di domani per un difensore e dovremo capire la situazione di Maldonado e se non si risolve serve un sostituto. Ci serve anche un attaccante bravo nella ... Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) Peppetecnico delha presentato la sfida di domani con lain sala stampa. Queste le dichiarazioni più importanti: "Domani sarà unavisto che è stata preparata in un giorno ma sono tranquillo dei miei ragazzi dopo la buona prestazione di Monopoli. Siamo due squadre propositive e magari ne verrà fuori una bellaaperta domani sera. Noi dobbiamo fare meglio sugli esterni per avere maggiori rifornimenti per le punte.? Ci guarderemo attorno dopo ladi domani per un difensore e dovremo capire la situazione di Maldonado e se non si risolveun sostituto. Cianche un attaccante bravo nella ...

