Brescia, Del Neri ad un passo dall'esonero: pronto il nuovo tecnico Il Brescia è pronto a cambiare la sua guida dopo due giornate di Serie B: Del Neri verso l'esonero, scelto il nuovo allenatore La tradizione Cellino non si smentisce mai, neanche al Brescia in Serie B. Il presidente degli aironi potrebbe salutare in anticipo Del Neri e affidare l'incarico a Diego Lopez. Una scelta impulsiva nel carattere del patron dei biancoblu. A parlarne è il Giornale di Brescia, secondo cui l'attuale tecnico sia ad un passo dall'esonero. Del Neri non ha avuto tempo di imporre le sue idee alla squadra vista la poca distanza tra la fine di un campionato e l'inizio del successivo. Cellino non sarebbe contento della gestione dei cambi operata contro il

