Xiaomi Mi 10T Lite | ufficiale lo smartphone 5G economico

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Come promesso,, oltre allo smartwatch Mi Watch e agliMi 10T e 10T Pro, ha annunciato nelle scorse ore anche uno5G, il Mi 10T. Il produttore cinese aveva promesso un rapporto qualità/prezzo senza precedenti e così è, almeno sulla carta. A guardare le specifiche tecniche, infatti, il nuovo arrivato si candida come un potenziale best-buy soprattutto in vista del periodo di offerte e sconti che ci apprestiamo a vivere. Mi 10Tè basato sul recente processore Qualcomm Snapdragon 750G, che assicura un miglioramento delle prestazioni fino al 20% rispetto al predecessore. Il chip è abbinato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. La parte frontale è occupata da un display da 6,67 ...

Confronto completo dei dati tra i modelli Xiaomi Mi 10T Lite vs Xiaomi Mi 10T vs Huawei P10: scopriamo tutte le differenze tecniche, il confronto prezzi e informazioni utili per scegliere il miglior m ...Presentato non più di tardi di ieri, Xiaomi Mi 10T e la sua versione Pro sono già disponibili in offerta su Amazon Prime, anche se si tratta di una prevendita, in quanto le spedizioni partiranno dal p ...