Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 08 | 15

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 8:05 GIUSEPPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA A FARSI INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DELLA, INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONENORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUALE E’ COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO DI FIANONO IN DIREZIONE. PROBLEMI ANCHE SULLA FLAMINIA, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL ...