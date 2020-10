Valentino Rossi: “Questa MotoGP è la più bella di sempre” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Interessante considerazione di Valentino Rossi, che in un’intervista ha sottolineato il fascino e la spettacolarità delle ultime stagioni di MotoGP. In particolare il Mondiale 2020, di per sè unico dopo gli stravolgimenti dovuti alla pandemia e reso probabilmente ancora più aperto dall’infortunio di Marc Marquez, è probabilmente il campionato più equilibrato di cui si abbia ricordo. “Stiamo vivendo la MotoGP più bella di tutti i tempi” conferma il fuoriclasse di Tavullia, che nonostante sia rimasto l’ultimo veterano in mezzo a tanti giovani rampanti ha già ufficializzato l’accordo con la Yamaha Petronas per la stagione 2021. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Interessante considerazione di, che in un’intervista ha sottolineato il fascino e la spettacolarità delle ultime stagioni di. In particolare il Mondiale 2020, di per sè unico dopo gli stravolgimenti dovuti alla pandemia e reso probabilmente ancora più aperto dall’infortunio di Marc Marquez, è probabilmente il campionato più equilibrato di cui si abbia ricordo. “Stiamo vivendo lapiùdi tutti i tempi” conferma il fuoriclasse di Tavullia, che nonostante sia rimasto l’ultimo veterano in mezzo a tanti giovani rampanti ha già ufficializzato l’accordo con la Yamaha Petronas per la stagione 2021.

