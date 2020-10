Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra (Di lunedì 5 ottobre 2020) La ragazzina autistica era scomparsa durante una gita nel luglio del 2018, nonostante le ricerche non si è mai saputo più nulla. Nei mesi scorsi l'operatrice che accompagnava il gruppo di ragazzi aveva patteggiato una condanna a otto mesi per omicidio colposo Leggi su repubblica (Di lunedì 5 ottobre 2020) La ragazzina autistica era scomparsa durante una gita nel luglio del 2018, nonostante le ricerche non si è mai saputo più nulla. Nei mesi scorsi l'operatrice che accompagnava il gruppo di ragazzi aveva patteggiato una condanna a otto mesi per omicidio colposo

Advertising

cronaca_news : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra… - StraNotizie : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enne Iuschra - TOSADORIDANIELA : RT @Bolero52111253: ???? Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enn… - Majden3 : RT @Bolero52111253: ???? Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enn… - Davidone74 : Trovato un piccolo teschio nei boschi di Serle: indagini per stabilire se siano i resti della 12enn… -