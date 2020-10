Tommaso Zorzi minaccia di lasciare la casa del GF VIP 5: è guerra con gli autori (Di lunedì 5 ottobre 2020) In queste ultime ore Tommaso Zorzi ha dimostrato grande malessere nella casa del Grande Fratello VIP 5. Da ore manifesta la volontà di andare via e di lasciare il gioco e pochissimi minuti fa è arrivato persino ad aprire la porta rossa per cercare di lasciare la casa. Ma che cosa sta succedendo? Una vera e propria guerra tra Tommaso e gli autori del GF VIP. Tutto è iniziato ieri quando gli autori del reality hanno richiamato l’influencer cercando di spiegarli che non può parlare male di loro, dire che sono un dito in cul@, ad esempio. Zorzi ha attaccato comunque gli autori nonostante i vari avvertimenti, convinto del fatto che montino le cose a loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 ottobre 2020) In queste ultime oreha dimostrato grande malessere nelladel Grande Fratello VIP 5. Da ore manifesta la volontà di andare via e diil gioco e pochissimi minuti fa è arrivato persino ad aprire la porta rossa per cercare dila. Ma che cosa sta succedendo? Una vera e propriatrae glidel GF VIP. Tutto è iniziato ieri quando glidel reality hanno richiamato l’influencer cercando di spiegarli che non può parlare male di loro, dire che sono un dito in cul@, ad esempio.ha attaccato comunque glinonostante i vari avvertimenti, convinto del fatto che montino le cose a loro ...

