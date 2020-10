Tina Cipollari senza freni: "Tra me e Gemma? Tutto vero, la detesto" - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Novella Toloni In una recente intervista la popolare opinionista di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo rapporto con la storica "nemica" che, secondo lei, nutre solo gelosia nei suoi confronti Ormai era chiaro a tutti. Tina Cipollari e Gemma Galgani non nutrono simpatia l'una per l'altra, così è negli studi di Uomini e Donne e così è nella vita di tutti i giorni. Anche a telecamere spente, infatti, le due proprio non si sopportano. A confermare l'astio perenne che c'è da anni tra Gemma e Tina è stata la popolare opinionista del dating show di Maria De Filippi nell'ultima intervista rilasciata a Leggo. Le liti in televisione, i continui battibecchi, le offese e gli insulti potrebbero anche continuare fuori dagli studi, se non fosse per il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Novella Toloni In una recente intervista la popolare opinionista di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo rapporto con la storica "nemica" che, secondo lei, nutre solo gelosia nei suoi confronti Ormai era chiaro a tutti.Galgani non nutrono simpatia l'una per l'altra, così è negli studi di Uomini e Donne e così è nella vita di tutti i giorni. Anche a telecamere spente, infatti, le due proprio non si sopportano. A confermare l'astio perenne che c'è da anni traè stata la popolare opinionista del dating show di Maria De Filippi nell'ultima intervista rilasciata a Leggo. Le liti in televisione, i continui battibecchi, le offese e gli insulti potrebbero anche continuare fuori dagli studi, se non fosse per il ...

