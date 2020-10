Scuola, Crimi: “Il Governo sta lavorando senza sosta. Occorre la massima cautela. L’impegno degli insegnanti in questa fase è ancora più prezioso e meritevole di riconoscimento” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Nell’anno del Covid, la Giornata mondiale degli insegnanti è più che mai l’occasione per rendere grazie a tutti i docenti che con professionalità, creatività e sincera passione hanno salvaguardato il diritto allo studio degli studenti durante il lockdown, garantendo la continuità della formazione e dell’istruzione anche a distanza, grazie alle nuove tecnologie. Non soltanto oggi, ma ogni giorno dobbiamo impegnarci per questo fondamentale obiettivo”. E’ quanto ha scritto su Facebook il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi. “Il Ministero dell’Istruzione e tutto il Governo – ha aggiunto l’esponente pentastellato – hanno lavorato senza sosta, al fianco del corpo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Nell’anno del Covid, la Giornata mondialeè più che mai l’occasione per rendere grazie a tutti i docenti che con professionalità, creatività e sincera passione hanno salvaguardato il diritto allo studiostudenti durante il lockdown, garantendo la continuità della formazione e dell’istruzione anche a distanza, grazie alle nuove tecnologie. Non soltanto oggi, ma ogni giorno dobbiamo impegnarci per questo fondamentale obiettivo”. E’ quanto ha scritto su Facebook il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Vito. “Il Ministero dell’Istruzione e tutto il– ha aggiunto l’esponente pentastellato – hanno lavorato, al fianco del corpo ...

