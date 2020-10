Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 5 ottobre 2020

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa sera, lunedì 5, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 5, di? Di seguito tutte leDurante la puntata di oggi diil conduttore, Nicola Porro, intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini, di ritorno dall’udienza preliminare a Catania nell’ambito del ...