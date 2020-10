Nuovi particolari sull’AresGate | I Vip faccia a faccia con Alberto Tarallo (Di lunedì 5 ottobre 2020) È un mistero quello che si cela dietro l’Ares Gate infatti, le testimonianze dei vari Vip che hanno lavorato assieme sono diverse tra di loro. Tra chi è convinto che questa sia tutta una falsa e chi invece conferma la veridicità della questione, noi ricordiamo benissimo le parole di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Tutta questa storia è nata proprio da alcuni discorsi sospetti di Adua Del Vesco con il suo ex Massimiliano Morra all’interno della Casa, dove il soggetto era questa agenzia, chiamata da loro “setta” che raggirava e obbligava gli attori a fare ciò che loro volevano, fino a stabilire anche relazioni completamente false. Nuovi particolari sull’Ares Gate Ovviamente questi discorsi hanno fatto dubitare un po’ tutti, soprattutto i telespettatori da casa e più che ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) È un mistero quello che si cela dietro l’Ares Gate infatti, le testimonianze dei vari Vip che hanno lavorato assieme sono diverse tra di loro. Tra chi è convinto che questa sia tutta una falsa e chi invece conferma la veridicità della questione, noi ricordiamo benissimo le parole di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Tutta questa storia è nata proprio da alcuni discorsi sospetti di Adua Del Vesco con il suo ex Massimiliano Morra all’interno della Casa, dove il soggetto era questa agenzia, chiamata da loro “setta” che raggirava e obbligava gli attori a fare ciò che loro volevano, fino a stabilire anche relazioni completamente false.sull’Ares Gate Ovviamente questi discorsi hanno fatto dubitare un po’ tutti, soprattutto i telespettatori da casa e più che ...

Advertising

fanpage : Chi era Luigi Caiafa, il 17enne morto a Napoli in seguito ad una sparatoria con la polizia. Emergono nuovi partico… - valebianconero1 : RT @FusatoRiccardo: Emergono nuovi particolari sullo stop alla partenza del Napoli verso Torino. Nel documento della Asl (di cui l'ANSA ha… - LuigiLiccardo6 : RT @FusatoRiccardo: Emergono nuovi particolari sullo stop alla partenza del Napoli verso Torino. Nel documento della Asl (di cui l'ANSA ha… - FusatoRiccardo : Emergono nuovi particolari sullo stop alla partenza del Napoli verso Torino. Nel documento della Asl (di cui l'ANSA… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Documento ASL: non c’è divieto di partire per Torino: Emergono nuovi particolari sulla decisio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi particolari Napoli, Luigi Caiafa 17enne ucciso dalla polizia durante rapina: la pistola che aveva era a salve Fanpage.it Nuova pavimentazione per un tratto di via Rampari di San Rocco a Ferrara

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Nuova pavimentazione per un tratto di via Rampari di San Rocco a Ferrara Avranno inizio alle 8 di giovedì 8 ottobre 2020 i lavori, programmati dal Comune di Ferrar ...

Coronavirus Milano, appello del sindaco Beppe Sala in particolare ai giovani: «Usate la mascherina»

Il sindaco inizia a proporre quotidianamente una «parola del giorno» sui social, legata all’attualità. Quella di lunedì è legata alla pandemia. «Dai dati ufficiali a Milano abbiamo avuto 2303 decessi ...

Dove sei: Homepage > Lista notizie > Nuova pavimentazione per un tratto di via Rampari di San Rocco a Ferrara Avranno inizio alle 8 di giovedì 8 ottobre 2020 i lavori, programmati dal Comune di Ferrar ...Il sindaco inizia a proporre quotidianamente una «parola del giorno» sui social, legata all’attualità. Quella di lunedì è legata alla pandemia. «Dai dati ufficiali a Milano abbiamo avuto 2303 decessi ...