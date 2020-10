“Noi stranieri ti stupriamo”, insulti e minacce alla Sardone. La sua colpa: ha detto no alla moschea (Di lunedì 5 ottobre 2020) Miserabili messaggi di odio stanno arrivando a valanga contro Silvia Sardone, l’europarlamentare della Lega. insulti irriferibili, sessiti, gravi minacce di stupro la stanno sommergendo per aver semplicemente esposto le sue ragioni politiche di buon senso contro la realizzazione di una moschea in via Novara, a Milano. Come si oppongono del resto tutti i cittadini del quartiere. “Silenzio ovviamente dalla sinistra, perché una donna leghista non merita solidarietà…”, dichiarano dalla Lega regionale, che denuncia da mesi, dopo le minacce di morte rivolte a Attilio Fontana, a Matteo Salvini, ai presidenti di Confindustria, che a Milano c’è un crescente e preoccupante clima ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Miserabili messaggi di odio stanno arrivando a valanga contro Silvia, l’europarlamentare della Lega.irriferibili, sessiti, gravidi stupro la stanno sommergendo per aver semplicemente esposto le sue ragioni politiche di buon senso contro la realizzazione di unain via Novara, a Milano. Come si oppongono del resto tutti i cittadini del quartiere. “Silenzio ovviamente dsinistra, perché una donna leghista non merita solidarietà…”, dichiarano dLega regionale, che denuncia da mesi, dopo ledi morte rivolte a Attilio Fontana, a Matteo Salvini, ai presidenti di Confindustria, che a Milano c’è un crescente e preoccupante clima ...

Advertising

GrimoldiPaolo : Solidarietà alla nostra europarlamentare milanese @SardoneSilvia oggetto di gravi minacce per aver esposto le sue r… - hele_fr : RT @SecolodItalia1: “Noi stranieri ti stupriamo”, insulti e minacce alla Sardone. La sua colpa: ha detto no alla moschea - ReverendoAdria1 : RT @SecolodItalia1: “Noi stranieri ti stupriamo”, insulti e minacce alla Sardone. La sua colpa: ha detto no alla moschea - tiz2060 : RT @SardoneSilvia: ? Insulti, minacce, odio.... ?? NON MI FERMERANNO E NON FERMERANNO LA LEGA! Continuerò, con orgoglio e a testa alta, a… - MatteoDoroteo : @LegaSalvini Ma cuesti stranieri scrivono melio di noi leghisti? -

Ultime Notizie dalla rete : “Noi stranieri Conte: «Sui fondi Ue confronto con tutti, non è un tesoretto del governo» Corriere della Sera