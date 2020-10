Milan, un Diavolo giovane ma sempre più grande (Di lunedì 5 ottobre 2020) C'erano Berlusconi, Galliani, c'era Allegri in panchina. C'era Robinho, che segnò, poi pareggiò Spolli. C'erano polemiche scudetto e non poteva mancare un gol fantasma, non c'era ancora tanta ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 ottobre 2020) C'erano Berlusconi, Galliani, c'era Allegri in panchina. C'era Robinho, che segnò, poi pareggiò Spolli. C'erano polemiche scudetto e non poteva mancare un gol fantasma, non c'era ancora tanta ...

Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 3-0 Spezia (57'78' Leao, 76' Theo) | Possessions: 62%-38% | Shots: 17-4 | Tackles: 22-21… - OptaPaolo : 17 - Il #Milan è rimasto imbattuto in 17 partite di fila in tutte le competizioni (13V, 4N) per la prima volta da m… - sportli26181512 : La Dea e il Diavolo in vetta. Strana coppia? Non tanto...: La Dea e il Diavolo in vetta. Strana coppia? Non tanto..… - sportli26181512 : Piccolo grande Diavolo: è in testa dopo otto anni e mezzo e ci arriva sempre più giovane: Piccolo grande Diavolo: è… - wanandyoso : RT @Bolanet: #LiveBolanet FT: AC Milan 3-0 Spezia (57'78' Leao, 76' Theo) | Possessions: 62%-38% | Shots: 17-4 | Tackles: 22-21 Doppietta… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Diavolo Piccolo grande Diavolo: è in testa dopo otto anni e mezzo e ci arriva sempre più giovane La Gazzetta dello Sport Milan-Spezia 3-0: gol e highlights (3^ giornata Serie A) | Video

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Gol e highlights di Milan-Spezia 3-0: una doppietta di Rafael Leão ed un gol di Theo Hernández lanciano il Diavolo in vetta ...

Coronavirus: oltre 35 milioni di casi del mondo da inizio pandemia

ROMA - Le persone risultate positive al virus Sars-COV-2 superano ormai quota 35 milioni, mentre i morti sono più di un milione. Intanto in Francia arrivano nuove restrizioni, mentre a New York nove q ...

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Gol e highlights di Milan-Spezia 3-0: una doppietta di Rafael Leão ed un gol di Theo Hernández lanciano il Diavolo in vetta ...ROMA - Le persone risultate positive al virus Sars-COV-2 superano ormai quota 35 milioni, mentre i morti sono più di un milione. Intanto in Francia arrivano nuove restrizioni, mentre a New York nove q ...