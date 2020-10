Massimiliano Morra gay? Elisabetta Gregoraci imbarazza Adua Del Vesco: “Ma a letto era pure così? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci mette in difficoltà Adua Del Vesco La settimana scorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi aveva fatto outing per Massimiliano Morra. A distanza di qualche giorno anche Lory Del Santo ospite a Mattino 5 ha fatto intendere che il gieffino sta nascondendo qualcosa sulla propria sessualità. Successivamente Elisabetta Gregoraci ha messo in forte imbarazzo l’ex fidanzata dell’attore, ovvero Adua Del Vesco. Le due inquiline si sono avvicinate moltissimo in questi giorni e, senza giri di parole, la soubrette calabrese le ha chiesto com’era il suo ex a letto: “Adesso non è che voglio fare la… ma a ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020)mette in difficoltàDelLa settimana scorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi aveva fatto outing per. A distanza di qualche giorno anche Lory Del Santo ospite a Mattino 5 ha fatto intendere che il gieffino sta nascondendo qualcosa sulla propria sessualità. Successivamenteha messo in forte imbarazzo l’ex fidanzata dell’attore, ovveroDel. Le due inquiline si sono avvicinate moltissimo in questi giorni e, senza giri di parole, la soubrette calabrese le ha chiesto com’era il suo ex a: “Adesso non è che voglio fare la… ma a ...

