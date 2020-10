Maltempo Liguria, escavatore si ribalta mentre rimuove detriti: 2 morti (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta A Baiardo, nell'Imperiese, un escavatore è precipitato sottostrada e si è ribaltato, causando due morti. Il mezzo era impegnato nella pulizia dei detriti finiti sulla provinciale a causa dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 ottobre 2020) commenta A Baiardo, nell'Imperiese, unè precipitato sottostrada e si èto, causando due. Il mezzo era impegnato nella pulizia deifiniti sulla provinciale a causa dell'...

Advertising

GiovanniToti : MODELLO LIGURIA In 24 ore il tratto della statale 20 ad Airole, che aveva ceduto a causa del #maltempo, è stato rip… - emergenzavvf : #Maltempo, 2.500 interventi dei #vigilidelfuoco in #Piemonte, #Lombardia e #Liguria, 92 le persone salvate con gli… - fattoquotidiano : Cadaveri restituiti da fiumi e mari, Liguria e Piemonte in ginocchio. Piena del Po in Lombardia ed Emilia… - pola1945 : RT @GiovanniToti: “Fermarsi non è un’opzione” per lo chef Diego Pani, che anche oggi è pronto a offrire il pranzo agli angeli del fango e a… - marinapiva67 : RT @TgLa7: ++ #Maltempo: ancora un cadavere in #Liguria, è il settimo ++ E' corpo uomo affiorato sulla scogliera della #Brezza -