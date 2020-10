Maltempo: i corpi ritrovati in Liguria provengono da cimiteri francesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) I corpi ripescati sulle coste italiane, tra Sanremo e Ventimiglia, dopo la tempesta Alex sono in uno stato di “grande decomposizione” e “molto probabilmente corrispondono” alle bare portate via dalle inondazioni dei cimiteri francesi: lo ha detto all’agenzia Afp il prefetto delle Alpi Marittime. Domenica nel Ponente ligure sono stati ritrovati diversi corpi: “Non si tratta di decessi recenti, ma di cadaveri datati che devono corrispondere ai corpi dei cimiteri inghiottiti dalle piene dell’acqua“, ha spiegato ancora il prefetto Bernard Gonzalez. Dalla Guardia costiera del porto di Imperia, Giuseppe Semeraro ha preannunciato che verranno raccolti “elementi per identificarli” ma ha rimarcato che comunque non ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Iripescati sulle coste italiane, tra Sanremo e Ventimiglia, dopo la tempesta Alex sono in uno stato di “grande decomposizione” e “molto probabilmente corrispondono” alle bare portate via dalle inondazioni dei: lo ha detto all’agenzia Afp il prefetto delle Alpi Marittime. Domenica nel Ponente ligure sono statidiversi: “Non si tratta di decessi recenti, ma di cadaveri datati che devono corrispondere aideiinghiottiti dalle piene dell’acqua“, ha spiegato ancora il prefetto Bernard Gonzalez. Dalla Guardia costiera del porto di Imperia, Giuseppe Semeraro ha preannunciato che verranno raccolti “elementi per identificarli” ma ha rimarcato che comunque non ...

Advertising

ilcirotano : Il giallo dei corpi trovati nel Mar Ligure: non sono vittime del maltempo - - tg2rai : #Maltempo a #Ventimiglia sono 6 i morti dopo l'alluvione di sabato. I loro corpi restituiti dal mare. Sono ancora i… - MariaLu91149151 : Agenzia ANSA: Maltempo: esame dna per l'identificazione dei corpi in Liguria. Gualtieri: 'Investimenti sul dissesto… - GHERARDIMAURO1 : RT @tg2rai: L'ondata di #maltempo sul nord-ovest. In #Liguria recuperati i corpi di 6 dispersi. 8 in totale i morti. La drammatica conta de… - tg2rai : L'ondata di #maltempo sul nord-ovest. In #Liguria recuperati i corpi di 6 dispersi. 8 in totale i morti. La drammat… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo corpi Meteo, recuperati cinque corpi in Liguria. Nel Lazio allerta gialla per 24 ore Il Messaggero Maltempo | Trovato un altro cadavere davanti a Sanremo

In Liguria non figurano dispersi quindi potrebbe trattarsi di un’altra vittima del maltempo che ha colpito le Alpi Marittime ... esame del dna per identificare le cinque vittime. Quattro corpi erano ...

Maltempo: governo in campo per le aree colpite. Verso la dichiarazione dello stato di calamità

Ci sarà una "tempestiva risposta alle richieste dei territori danneggiati" afferma presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo nel nord Ita ...

In Liguria non figurano dispersi quindi potrebbe trattarsi di un’altra vittima del maltempo che ha colpito le Alpi Marittime ... esame del dna per identificare le cinque vittime. Quattro corpi erano ...Ci sarà una "tempestiva risposta alle richieste dei territori danneggiati" afferma presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo nel nord Ita ...