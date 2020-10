Live- Non è la D’Urso, Francesco Bettuzzi vuota il sacco sulla Gregoraci: «Mi chiamò e mi invitò a cena» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nell’intricatissimo labirinto di scoop su Elisabetta Gregoraci, ecco aggiungersi anche la versione di Francesco Bettuzzi, ex fidanzato della showgirl di Soverato ospite ieri sera, domenica 4 ottobre 2020, a Live- Non è la D’Urso. Un’intervista esclusiva che Barbara è riuscita ad ottenere dopo un lungo ‘pedinamento’ del paparazzo Sorge, presenza fissa dei salotti di Canale 5. È da Parma che Francesco dice finalmente la sua sulla storia con Elisabetta. Al centro del gossip sin dall’annuncio della partecipazione al GF Vip, la Gregoraci ha praticamente monopolizzato la cronaca rosa degli ultimi giorni. Leggi anche >> “Grande Fratello Vip” Gregoraci furiosa con Briatore: «Sono ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nell’intricatissimo labirinto di scoop su Elisabetta, ecco aggiungersi anche la versione di, ex fidanzato della showgirl di Soverato ospite ieri sera, domenica 4 ottobre 2020, a- Non è la D’Urso. Un’intervista esclusiva che Barbara è riuscita ad ottenere dopo un lungo ‘pedinamento’ del paparazzo Sorge, presenza fissa dei salotti di Canale 5. È da Parma chedice finalmente la suastoria con Elisabetta. Al centro del gossip sin dall’annuncio della partecipazione al GF Vip, laha praticamente monopolizzato la cronaca rosa degli ultimi giorni. Leggi anche >> “Grande Fratello Vip”furiosa con Briatore: «Sono ...

