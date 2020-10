Le tariffe scontate costano agli operatori di telefonia un miliardo

Leggi su wired

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’antenna 5G (foto di Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)Calano di unin Italia i ricavi delle imprese di telecomunicazioni nel 2019, tirati giù dal crollo del 6,7% dei prezzi sostenuti dai consumatori per i servizi nell’ultimo anno. Un record tra i grandi paesi europei. È quanto emerge dal rapporto Asstel 2020 che è stato presentato a Roma dal presidente dell’associazione deglidi, Pietro Guindani. Nel decennio 2009-2019 i ricavi totali delle imprese del settore sono diminuiti del 19%: dai 33 miliardi di euro incassati nel 2009, il fatturato aggregato dell’industria delle telecomunicazioni un anno fa è sceso a 26,8 miliardi di euro (-3% sull’anno precedente). Il punto più basso del decennio. Numeri che non hanno però ...