La foresta amazzonica si trasformerà presto in savana (Di lunedì 5 ottobre 2020) La foresta amazzonica potrebbe trasformarsi in una specie di savana a causa degli effetti sempre più dannosi dei cambiamenti climatici . Già negli scorsi anni gli scienziati hanno avanzato questa ...

Dai risultati dello studio è emerso che, in circa il 40% della foresta amazzonica (una regione vastissima), le piogge sono talmente rare da avere avviato la definitiva transizione da foresta pluviale ...

L'Amazzonia si sta trasformando in savana

Roma, 5 ott. (askanews) - L'Amazzonia potrebbe essere sul punto di perdere la sua natura e di trasformarsi da una foresta pluviale in una savana ...

