Kate Winslet, 45 anni di vita, 23 d’amicizia (con Leo DiCaprio) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Kate Winslet, nata il 5 ottobre 1975 in Inghilterra, festeggia 45 anni. Pieni di cose. Il cinema le ha regalato una carriera luminosa coronata da un Oscar (e conquistata a dispetto di chi, da ragazzina, la stroncava) ma anche un amico speciale: Leonardo DiCaprio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Kate Winslet, nata il 5 ottobre 1975 in Inghilterra, festeggia 45 anni. Pieni di cose. Il cinema le ha regalato una carriera luminosa coronata da un Oscar (e conquistata a dispetto di chi, da ragazzina, la stroncava) ma anche un amico speciale: Leonardo DiCaprio.

alberto_macr : RT @DRepubblicait: Kate Winslet compie 45 anni e resta un modello positivo per tutte le donne [aggiornamento delle 01:00] - darlaspesso : Davvero? Kate Winslet compie 45 anni e resta un modello positivo per tutte le donne - Moda -… - DRepubblicait : Kate Winslet compie 45 anni e resta un modello positivo per tutte le donne [aggiornamento delle 01:00] - LelaDipi : @Fanrizio21 Ma è davvero Kate Winslet?? - Ivo_Serentha : 5 ottobre 1975 - Nasce l'attrice britannica Kate Winslet -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Winslet Kate Winslet, 45 anni in 45 look inaffondabili, da «Titanic» a oggi Vanity Fair Italia Kate Winslet, eroina body positive: le sue lezioni preziose per tutte le donne

Kate Winslet, senza giri di parole, è un'icona della body positivity. E lo è da quando ne abbiamo memoria, ovvero da quando è stata Rose in «Titanic». Il 5 ottobre soffia su 45 candeline: oggi, che ha ...

VIDEO I migliori film di Kate Winslet

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e ...

Kate Winslet, senza giri di parole, è un'icona della body positivity. E lo è da quando ne abbiamo memoria, ovvero da quando è stata Rose in «Titanic». Il 5 ottobre soffia su 45 candeline: oggi, che ha ...Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e ...