Isola dei Famosi, Tina Cipollari: "Mi hanno chiesto di partecipare" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tina Cipollari nella lunga intervista che ha rilasciato al portale Leggo , oltre ad aver parlato di Maria De Filippi e Giulia De Lellis, ha svelato anche che in passato le è stato proposto di partecipare a L'Isola dei Famosi . Richiesta mai presa in considerazione ... Leggi su stranotizie (Di lunedì 5 ottobre 2020)nella lunga intervista che ha rilasciato al portale Leggo , oltre ad aver parlato di Maria De Filippi e Giulia De Lellis, ha svelato anche che in passato le è stato proposto dia L'dei. Richiesta mai presa in considerazione ...

Tg3web : La 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione' è stata istituita per commemorare i 368 migranti… - nini_pungolo : ZELLETTA PROSSIMO CONCORRENTE ISOLA DEI TEGNOSI #GFVIP - xenonian1 : RT @essere75: @NinaRicci_us Questi sono gli idioti sfornati dalla durso e dalla De Filippi con la loro tv spazzatura il grande fratello l’i… - Useppe00 : RT @Artibani1: La copertina in bianco e nero di Francesco D'Ippolito per il prossimo numero di Topolino con la prima delle tre puntate de '… - essere75 : @NinaRicci_us Questi sono gli idioti sfornati dalla durso e dalla De Filippi con la loro tv spazzatura il grande fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei L’Isola dei Famosi, Belen Rodriguez potrebbe essere la nuova conduttrice DiLei Aggiudicati i primi due lotti della gara per i servizi ai passeggeri del porto di Olbia – Isola Bianca

Alla Italservizi 2007 l’instradamento dei veicoli e al gruppo Sps e Fast info point e assistenza passeggeri. Saranno le società Italservizi 2007 ed il raggruppamento Sviluppo P ...

Comunali, in Campania coalizione Pd-M5s vince sfida dei sindaci

In Campania ai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto al primo turno: la percentuale si ferma al 49,28% contro il 70,88% di due settimane fa. Lo spoglio, iniziato alle 15 subito dopo la chi ...

Alla Italservizi 2007 l’instradamento dei veicoli e al gruppo Sps e Fast info point e assistenza passeggeri. Saranno le società Italservizi 2007 ed il raggruppamento Sviluppo P ...In Campania ai ballottaggi affluenza più bassa ai seggi rispetto al primo turno: la percentuale si ferma al 49,28% contro il 70,88% di due settimane fa. Lo spoglio, iniziato alle 15 subito dopo la chi ...