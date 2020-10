Il Napoli non perderà a tavolino. Il calcio, però, chiede alle Asl di non intromettersi più (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Gravina e Spadafora sembravano andare in un’unica direzione, quella della difesa del protocollo e dell’accusa al Napoli per la mancata presentazione alla partita con la Juventus. Questa, però, è solo la reazione superficiale a dichiarazioni rilasciate a caldo. Il ministro dello Sport e il presidente della Federcalcio hanno voluto lanciare un messaggio alle Asl: “non esercitate più deroghe che vanno in controtendenza rispetto al protocollo”. È un atto dovuto per provare a salvare il campionato. Il Napoli, però, è in una botte di ferro. Il presidente della Figc Gravina si è lasciato andare quando ha rilasciato la dichiarazione: «Chi ha sbagliato, pagherà». Nessuno pagherà. Di certo non pagherà il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Gravina e Spadafora sembravano andare in un’unica direzione, quella della difesa del protocollo e dell’accusa alper la mancata presentazione alla partita con la Juventus. Questa, però, è solo la reazione superficiale a dichiarazioni rilasciate a caldo. Il ministro dello Sport e il presidente della Federhanno voluto lanciare un messaggioAsl: “non esercitate più deroghe che vanno in controtendenza rispetto al protocollo”. È un atto dovuto per provare a salvare il campionato. Il, però, è in una botte di ferro. Il presidente della Figc Gravina si è lasciato andare quando ha rilasciato la dichiarazione: «Chi ha sbagliato, pagherà». Nessuno pagherà. Di certo non pagherà il ...

A inviare la missiva è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ... Gabriele Gravina Ma non possiamo conoscere quelle che saranno le condizioni future ...

Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, parla del mancato passaggio del bosniaco alla Juve. Le sue parole sull'operazione sfumata ...

