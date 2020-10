Il governo sta dalla parte del Napoli: “Ieri a Torino spettacolo pietoso” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sul caso Juventus-Napoli ha parlato il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Ieri e’ stata semplicemente applicata una legge. La Asl aveva titolo perche’ lo stabilisce il protocollo. Mi ritrovo nelle parole del ministro Speranza: parliamo meno di stadi e di piu’ sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro”. “Lo spettacolo – ha aggiunto Zampa – è stato veramente penoso. Non credo che sia utile anche a loro perchè e’ vero che il mondo del calcio ha la tifoseria che e’ disposta a qualunque cosa, pero’ penso che il Paese sia più largo e comunque penso che ci debba essere un modo più ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sul caso Juventus-ha parlato il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Ieri e’ stata semplicemente applicata una legge. La Asl aveva titolo perche’ lo stabilisce il protocollo. Mi ritrovo nelle parole del ministro Speranza: parliamo meno di stadi e di piu’ sicurezza nella scuola e nei luoghi di lavoro”. “Lo– ha aggiunto Zampa – è stato veramente penoso. Non credo che sia utile anche a loro perchè e’ vero che il mondo del calcio ha la tifoseria che e’ disposta a qualunque cosa, pero’ penso che il Paese sia più largo e comunque penso che ci debba essere un modo più ...

