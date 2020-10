Hertha Berlino, tentativo per Eriksen: no del centrocampista dell’Inter (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Hertha Berlino ha effettuato un tentativo con l’Inter per l’acquisto di Christian Eriksen: secco rifiuto del centrocampista L’Hertha Berlino ha effettuato un tentativo con l’Inter per l’acquisto di Christian Eriksen nelle ultime ore di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro ha rifiutato la proposta del club tedesco per restare a Milano e giocarsi le sue carte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ha effettuato uncon l’Inter per l’acquisto di Christian: secco rifiuto delL’ha effettuato uncon l’Inter per l’acquisto di Christiannelle ultime ore di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, ilnerazzurro ha rifiutato la proposta del club tedesco per restare a Milano e giocarsi le sue carte. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

FcInterNewsit : SI - L'Hertha Berlino si inserisce per Nainggolan: offerta da 10 milioni di euro - DiMarzio : #Fiorentina, chiesto di nuovo #Piatek all'Hertha: le ultime - tmart_report : È ormai saltata la trattativa tra Cagliari ed Inter per Nainggolan. Distanza economica incolmabile tra domanda (10… - ClockEndItalia : Altro acquisto per il futuro, il difensore Omar #Rekik arriva dall'Hertha Berlino. L'olandese, 18 anni, inizialment… - Achraf_Hakimi2 : #Eriksen e #Nainggolan, sfuma ufficialmente l'Hertha Berlino. #calciomercato -